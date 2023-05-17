الرياضية: انتهاء موسم طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي بسبب الإصابة

انتهى موسم نجمنا المصري طارق حامد، المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي، رفقة ناديه بسبب الإصابة.

انتهاء موسم طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي بسبب الإصابة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن طارق حامد قد انتهى موسمه بنسبة كبيرة مع اتحاد جدة؛ بسبب تعرّضه للإصابة، بعد الكشف الطبي الذي خضع له، أمس الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن طارق حامد قد تعرّض لإصابة بتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، مُشيرة إلى أنه يحتاج إلى الخضوع لفترة من التأهيل الطبي قبل العودة إلى الركض مجددًا.

وتعرّض طارق حامد للإصابة خلال إجرائه عمليات الإحماء في التدريب قبل الأخير الذي سبق مواجهة اتحاد جدة ضد الهلال في الدوري السعودي.

انتهاء موسم طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى غياب طارق حامد عن آخر 3 مواجهات لفريق اتحاد جدة في الدوري السعودي، والتي ستكون أمام الباطن، الفيحاء والطائي.

وكان طارق حامد قد غاب عن مباراة اتحاد جدة أمام الهلال في الدوري السعودي، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ويتصدر فريق اتحاد جدة حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب الوصافة بفارق 3 نقاط فقط، وذلك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

يذكر أن طارق حامد قد انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في صفقة انتقال في الصيف الماضي، وذلك بعقد لمدة موسمين، قادمًا من الزمالك.

وشارك لاعب الوسط، صاحب الـ34 عامًا، في 27 مباراة رفقة اتحاد جدة في جميع البطولات، منها 23 مباراة في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي 2022-2023، وحصل خلالهم على سبع بطاقات صفراء وواحدة حمراء.