الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تعاين موقع مقتل شخص بطعنة سكين بمنطقة التجمع

حبس
حبس

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، لموقع مقتل شخص طعنا بالسكين بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وجرى نقل المجني عليه للمشرحة وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان أسباب الوفاة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وصول جثة شخص لأحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن القتيل يدعى "طلعت م" ومصاب بطعنة سكين، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

أجهزة الأمنية أحد المستشفيات الأجهزة الأمنية التجمع الخامس السكين الكشف الطب امن القاهرة

الأكثر قراءة

عدادات مياه مسبقة الدفع فى حدائق العاصمة لترشيد الاستهلاك

إصابة طالبين فى حادث سيارة بأكتوبر

وكيل "صحة أسيوط" يتابع سير العمل بالقومسيون الطبى ومستشفى الصدر

وزيرة البيئة: نسعى للاستفادة من أفكار الشباب لمعالجة آثار التغير المناخى

القبض على طالب طعن ابن عمه بمطواة بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

تداول 14 ألف طن بضائع و791 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟