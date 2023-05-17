النيابة تعاين موقع مقتل شخص بطعنة سكين بمنطقة التجمع

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، لموقع مقتل شخص طعنا بالسكين بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وجرى نقل المجني عليه للمشرحة وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان أسباب الوفاة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وصول جثة شخص لأحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن القتيل يدعى "طلعت م" ومصاب بطعنة سكين، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.