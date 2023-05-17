اعترافات المتهمة بالشروع فى قتل سيدة لسرقة مصوغات نجلتها بالقاهرة الجديدة

أقرت "نادية .ح" ٢٩ سنة المتهمة بارتكاب جريمة الشروع في قتل السيدة "عزة .ا "بهدف سرقة شبكة نجلتها "إيمان .م".

وقالت المتهمة فى اعترافاتها أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة إنها تعمل لدى المجنى عليها منذ ٣ سنوات، وتتردد عليها يوميا لمساعدتها فى الأعمال المنزلية، وعندما علمت بخطوبة نجلة المجنى عليها وقيام خطيبها بشراء شبكة لها بمبلغ ٧٠ ألف جنيه، كما قام والدها بشراء بعض المصوغات أيضا احتفالا بخطوبتها، فحضر فى ذهنها سرقة المصوغات الذهبية لبيعها نظرا لمرورها بضائقة مالية كبيرة.

وعندما تمكنت من سرقة المصوغات شاهدتها المجنى عليها وهى تقوم بإخفائهم داخل ملابسها وقررت الاتصال بالشرطة، فقامت المتهمة بضربها بآلة حادة حتى سالت دمائها وفقدت الوعى.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة لمحكمة الجنايات لاتهامها بالشروع فى قتل مخدومتها بالقاهرة الجديدة وسرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام خادمة بالشروع فى قتل سيدة وسرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد مكان المتهمة وضبطها وبسؤاله أقرت بارتكاب الواقعة وارشدت عن مكان المصوغات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.