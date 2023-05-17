الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمة بالشروع فى قتل سيدة لسرقة مصوغات نجلتها بالقاهرة الجديدة

حبس سيدة
حبس سيدة

أقرت "نادية .ح" ٢٩ سنة المتهمة بارتكاب جريمة الشروع في قتل السيدة "عزة .ا "بهدف سرقة شبكة نجلتها "إيمان .م".

وقالت المتهمة فى اعترافاتها أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة إنها تعمل لدى المجنى عليها منذ ٣ سنوات، وتتردد عليها يوميا لمساعدتها فى الأعمال المنزلية، وعندما علمت بخطوبة نجلة المجنى عليها وقيام خطيبها بشراء شبكة لها بمبلغ ٧٠ ألف جنيه، كما قام والدها بشراء بعض المصوغات أيضا احتفالا بخطوبتها، فحضر فى ذهنها سرقة المصوغات الذهبية لبيعها نظرا لمرورها بضائقة مالية كبيرة.

وعندما تمكنت من سرقة المصوغات شاهدتها المجنى عليها وهى تقوم بإخفائهم داخل ملابسها وقررت الاتصال بالشرطة، فقامت المتهمة بضربها بآلة حادة حتى سالت دمائها وفقدت الوعى.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة لمحكمة الجنايات لاتهامها بالشروع فى قتل مخدومتها بالقاهرة الجديدة وسرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام خادمة بالشروع فى قتل سيدة وسرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد مكان المتهمة وضبطها وبسؤاله أقرت بارتكاب الواقعة وارشدت عن مكان المصوغات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اجراء التحريات ارتكاب الواقعة اعترافات الأعمال المنزلية التجمع الذهبية الشرطة الشروع في قتل

الأكثر قراءة

استثمارات بـ10 ملايين دولار ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.. افتتاح مشروع بريطانى ضخم فى مصر

وزير الري يكرم "رواد مدرسة الري المصرية"

وزيرة الهجرة تؤكد اعتزازها بجميع المصريين بالخارج من ذوي الهمم لما يحققونه من إنجازات

"التخطيط القومي" يختتم ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية"

رئيس "جهاز 6 أكتوبر" يتفقد أعمال المرافق الجارية بمنطقة الحزام الأخضر

تحرير 379 مخالفة تموينية بالغربية خلال 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"