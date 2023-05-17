5 مصابين بانقلاب ميكروباص فى بنى سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانة- البحر الأحمر بالقرب من محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانةـ البحر الأحمر، بالقرب من محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: "أحمد. م. أ" 38 عامًا، مصابًا بجروح متهتكه بالذراع اليمنى، "إبراهيم. م. أ" 46 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، "أنوار. ش. ش" 30 عامًا، مصابة بجروح وكدمات، "مكة. ط. س" 3 أعوام، مصابة بجروح وكدمات، مليكه.ط.س" عام، مصابة بجروح وكدمات.