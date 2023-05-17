الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي فرج ونور الطيب الأبرز.. انطلاق بطولة مانشستر للاسكواش بمشاركة 15 مصرياً

علي فرج ونور الطيب
علي فرج ونور الطيب

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة "مانشستر" الإنجليزية.

وتُقام بطولة مانشستر Manchester Open 2023 الفضية، خلال الفترة من من 17 مايو الجاري حتى يوم 21 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

انطلاق بطولة مانشستر Manchester Open 2023 المفتوحة للاسكواش

وتشهد بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، مشاركة 15 لاعبًا مصريًا، بواقع 8 لاعبين رجال، و7 لاعبات سيدات.

ويشارك في منافسات الرجال كل من: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، عمر مسعد، يحيى النوساني، فارس الدسوقي، وعلي أبو العينين.

بينما تشارك في منافسات السيدات كل من: نور الطيب، روان العربي، فريدة محمد، ندى عباس، نادين شاهين، يثرب عادل، وهنا معتز.

 

مباريات المصريين في الدور الأول من بطولة مانشستر للاسكواش

- المصرية نادين شاهين × الفرنسية إينورا فيلارد

- المصرية فريدة محمد × الإنجليزية لوسي تورمل

- المصرية يثرب عادل × الانجليزية ساران نجيم

- المصرية هنا معتز × اليابانية ساتومي

- المصرية ندى عباس × تشان سين (هونج كونج)

- المصري عمر مسعد × الإنجليزي فينلاي

- المصري يحيى النوساني × المكسيكي ليونيل كاردينس

- المصري علي أبو العنين × المكسيكي سيزار سالازار

 

النجم علي فرج، المصنف الرابع عالميًا لمحترفي الرجال وبطل وادي دجلة، قد توّج بلقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلّب على مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف السابع عشر عالميًا، في المباراة النهائية.

كذلك حصدت النجمة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة سبورتنج، لقب بطولة العالم للاسكواش للمرة السابعة في تاريخها والخامسة على التوالي، بعد فوزها على مواطنتها "نوران جوهر"، المصنفة الثانية عالميًا ولاعبة وادي دجلة. 

 

بطولة مانشستر للاسكواش Manchester Open 2023 نور الطيب علي فرج اسكواش

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