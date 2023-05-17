الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 14 ألف طن بضائع و791 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 791 شاحنة و159 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 455 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 336 شاحنة و84 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية 2، بوسيدون إكسبريس والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2، بوسيدون إكسبريس والقاهرة وغادرت السفينتان أمل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و282 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، آيلة وبريدج.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2720 راكبا بموانيها.

تداول بضائع عامة ومتنوعة و791 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الاحمر بموانئ شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الاحمر 14 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و791 شاحنة خضروات وفواكه بموانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 14 ألف طن بضائع عامة

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