الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط تنفذ سلسة تدريبات ماكسيمو بنظام online للتحول الرقمي لخمس محافظات

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظم مركز التدريب بشركة أسيوط، مسارا تدريبا لميكنة إجراءات الصيانة والإدارة الفنية للأصول باستخدام برنامج Maximo وذلك بحضور خمس شركات تابعة والمستهدفين من مشروع IWSSTA للدعم المؤسسي وهم (سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا والأقصر) تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 
حيث يعد هذا التدريب إحدى مراحل تطبيق برنامج ماكسيمو وهي المرحلة ما قبل العمل الفعلي للبرنامج بالمحطات.


حيث بدأ التدريب منذ بداية مايو الجاري وحتى أول يونيو لجميع مجموعات العمل على البرنامج وهم (مجموعة عمل الإدارة الفنية للأصول - مجموعة عمل مخططي الصيانة - مجموعة عمل مشغلي البرنامج بالمحطات والمراكز - مجموعة عمل الIT) وذلك استجابة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وترشيد النفقات.


وأوضح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم خلال البرنامج التركيز على وضع أفضل الممارسات في مجال إدارة الأصول والصيانة الوقائية لكافة أصول المحطات والشبكات حيث تم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بالتنسيق مع الشركة القابضة ضمن فعاليات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية بهدف تحسين أداء قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى و ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بشركات مياه "قنا - الأقصر - سوهاج - أسيوط - المنيا".


يذكر أن نظام ماكسيمو يعمل على تطوير العمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بتكامل الإدارة الفنية للأصول مع التشغيل والصيانة بالمحطات وتغذية النظام بكافة البيانات اللازمة عن أصول المحطات وقطع الغيار وأيضا خطط الصيانة بأنواعها لإخراج كافة التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار سواء في تحديد أولويات الإحلال والتجديد أو احتياجات قطع الغيار أو إعداد الدراسات اللازمة لتطوير العمل والحفاظ على أصول الشركة.

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الادارة الفنية البرنامج التدريبي البيانات اللازمة التحول الرقمي الخدمات المقدمة للمواطنين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس على الشرقاوي قطاع مياة الشرب

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