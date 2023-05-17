تقنية لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة

أعلنت مستشفيات جامعة عين شمس، أنه في سابقة الأولى من نوعها تم بنجاح إجراء زراعة صمامات رئوية لثلاث حالات عن طريق القسطرة، صرحت بذلك الدكتورة عزة الفقي أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.

و أوضحت أن هذه التقنية تعد فتحاً علمياً جديداً ، لافتة أن هذه التقنية مكلفة للغاية وتحتاج تكاتف جهود العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ووجهت الشكر لقيادات جامعة عين شمس لما قدموه من دعم و تيسيير وصولا لتطبيق هذه التقنية، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأضافت الدكتورة مي حمدي السيد أستاذ القلب ومؤسس وحدة عيوب القلب الخلفية بقسم القلب بطب جامعة عين شمس أن تنفيذ هذه التقنية تم بالتعاون مع الدكتور زياد حجازي أستاذ زائر من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن تقنية الصمام الأورطي موجودة في مصر منذ سنوات ولكنها لأول مرة تنفذ في الصمامات الرئوية.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تم تنفيذها أيضاً في مركز طبي في أسوان وفي جامعة القاهرة.

واستعرضت الدكتور هبة عطية أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس خطوات التحضير لتنفيذ هذه التقنية والتي استغرقت مراحل عديدة لتحديد الحالات المناسبة ، وقالت: "نأمل أن تكون جامعة عين شمس مركزا للتدريب ونقل الخبرات في هذا المجال الجديد".

الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور علاء رشدي ، الدكتور عمرو منصور،أ.م.د. ياسمين عبد الرازق، الدكتور هبه كامل ، أ.م.د. أميرة نور، الدكتور عبلة علي ، الدكتور يوسف أمين، الدكتور محمد صابر، الدكتور محمد رشاد، الدكتور آية الصايغ ولفيف من نواب قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس.

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