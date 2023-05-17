الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قرارات "الأعلى للاستثمار" تحسن المناخ الاستثمارى

النائب شحاتة أبو
النائب شحاتة أبو زيد

أشاد النائب شحاتة أبوزيد، عضو مجلس النواب، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس تعطي قوة دفع وثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف أبوزيد، في تصريحات له، أن الاجتماع الأول الذي يعقده المجلس الأعلى للاسثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خرجت منه مجموعة من القرارات شملت 22 قرارًا تسهم جميعها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمنح المستثمرين المحليين ثقة كبيرة وتقضي على البيروقراطية.

وأشار النائب شحاتة أبوزيد، إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة اقتصادية هامة نحو المستقبل، تضمن تدفق رءوس الأموال العربية والأجنبية، وتتيح بيئة مناسبة تمامًا للخطوات الاستثمارية الواسعة التي تقوم بها مصر.

وقال إن القيادة السياسية تبذل جهودًا واسعة لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب للعمل في مصر، وذلك في إطار الخطة التوسعية التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك خطوات جادة اتخذت في هذا الشأن.

اقتصاد الوطنى اقتصاد المصري الأعلى للاسثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية المجالات الاقتصادية النائب شحاته أبو زيد المناخ الاستثماري

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