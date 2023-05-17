"مياه سوهاج" تنظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الكوادر البشرية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المسار الإداري لتدريب المشاركين على مهارات العرض والتقديم.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن البرامج تم إعدادها طبقًا لأحدث مراجع الإدارة العالمية، بما يتناسب مع طبيعة عمل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأنه يشارك بالبرنامج التدريب ١٨ متدربًا.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يشمل ١٠ مراحل للتدريب على إدارة الذات وأنماط الشخصية ومهارات التواصل والعمل من خلال الفريق ومهارات العرض وكتابة التقارير وأساسيات الإدارة والتخطيط ومؤشرات الأداء وتنظيم وبناء فريق العمل والإشراف الفعال وإدارة الاجتماعات وإدارة الصراع والتغيير، وحل المشكلات ومهارات التفاوض والإقناع.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.