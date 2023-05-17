إزالة حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة خلال حملات بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات مكثفة بالأحياء لوقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة البناء المخالف، وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة.

وأشار حي أول المنتزه - في بيان - إلى إزالة 6 حالات بناء على أراض زراعية عبارة عن أسوار وأبنية وذلك بمناطق عزب "خطاب والتوفيقية والمراغي وخورشيد" بنطاق الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم إزالة حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقتي شارع البحرية والفضالي والتحفظ على معدات البناء.

وقامت الإدارة المختصة بمركز ومدينة برج العرب بإزالة لعدد (6) متغيرات مكانية وبناء مخالف بدائرة الحي.

ونفذ حي أول العامرية حملة تم خلالها إزالة تعديات بالبناء المخالف على أراض واقعة داخل خطوط التنظيم عبارة عن "محلات" بطريق عبد القادر البتروكيماويات.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي ثان العامرية عن وقف وإزالة بناء مخالف وهدم أسوار بمناطق "الكينج قبلي وبحري وقريتي فلسطين وأبو مسعود"، والتحفظ على مواد البناء المستخدمة.