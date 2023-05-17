الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين وأردوغان سيناقشان هاتفيًا تمديد اتفاق تصدير الحبوب

بوتين
بوتين

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيناقشان هاتفيًا تمديد اتفاق تصدير الحبوب، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أعلن، الجمعة الماضي، عن اقتراب أطراف اتفاق الحبوب في البحر الأسود من إبرام اتفاق لتمديده بعد محادثات بين مسئولين أوكرانيين وروسيا وأتراك والأمم المتحدة.

فيما هددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق في 18 مايو؛ بسبب العقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة، وناقشت الأطراف الأربعة مقترحات الأمم المتحدة لتمديد الاتفاق.

وقال أكار، في بيان أصدرته وزارة الدفاع يوم الجمعة، إن الجانبين يقتربان من التوصل لاتفاق بشأن تمديد فترة اتفاق الحبوب، إذ أن المحادثات التي استمرت يومين في إسطنبول انتهت دون اتفاق روسي على تمديدها.

بوتين روسيا أردوغان تركيا اتفاق تصدير الحبوب

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