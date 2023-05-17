الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف أهداف الاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم "الصحة الواحدة"

انفوجراف
انفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم 6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم "الصحة الواحدة"، وذلك فى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقالت الوازرة إن الاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم "الصحة الواحدة"، تهدف لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز تبادل المعلومات، وتعزيز ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول.

وأكدت أن خطة العمل المشتركة للصحة الواحدة تتم بين المنظمات الأربعة "منظمة الصحة العالمية- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة- المنظمة العالمية لصحة الحيوان- برنامج الأمم المتحدة للبيئة".

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن "نهج الصحة الواحدة" هو نهج عالمي يعد أساسًا قويًا لتنفيذ الالتزامات العالمية تجاه حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي لتقليل المخاطر الصحية، بالإضافة إلى المراقبة وأنظمة الإنذار المبكر بشأن الأمراض حيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات، وغيرها من التهديدات الصحية الناجمة عن تغير المناخ.

وأضاف أن جائحة فيروس كورونا وظهور الأمراض حيوانية المنشأ وزيادة مقاومة مضادات الميكروبات، أحدثت نقلة نوعية في التعامل مع القضايا الصحية، مما يؤكد أهمية التوسع في فهم نهج الصحة ليشمل الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، حيث يعد نهج "الصحة الواحدة" استراتيجية رئيسية للوقاية الفعالة من الأمراض المعدية الناشئة ومكافحتها.

وأشار إلى أن استراتيجيات "الصحة الواحدة" تساهم في تعزيز حماية النظم الصحية، وتعزيز تحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات، حيث إنه لا يمكن الفصل بين صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وبيئاتهم المعيشية، لافتًا إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ على المنظومة الصحة، من خلال اعتماد استراتيجيات لتنفيذ مشروعات ضخمة للتكيف مع تغير المناخ وتقليل تأثيره على صحة الإنسان.

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الصحة الصحة الواحدة الاستراتيجية الإقليمية أنظمة الإنذار المبكر خطط التأهب خطط الطوارئ ترسيخ الحوكمة التخطيط الاستراتيجي

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