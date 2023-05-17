الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

68 مليون جنيه تكلفة تطوير وإحلال وتجديد خط مياه المنطقة الصناعية بعتاقة السويس الجديدة

السويس الجديدة
السويس الجديدة

قالت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إنه جار تنفيذ أعمال خط مياه بطول 5.4 كيلو متر وقد يصل إجمالي التكلفة ما يقرب من 68 مليون جنيه. 

  
وأشارت المهندسة أسماء مخلوف في تصريح لـ “الدستور”، إلى أن هذا الخط هو جزء من إحلال وتجديد جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بمدينة السويس الجديدة.
 

وأكدت ضرورة الالتزام بمواصفات الاشتراطات العامة والخاصة للمشروع والالتزام  بالبرنامج الزمني بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية بالمدن الجديدة وتحسين أعمال المرافق  والبنية التحتية وأيضا أعمال الطرق وأعمال التنمية التي تساهم بنسبة 100 على عوامل جذب الاستثمار من جهة كما أفادت أن هناك تخطيط للتوسعات بالمناطق الصناعية الواعدة بمدينة السويس الجديدة. 

 

تفاصيل أعمال شبكات الإنارة بالمناطق الصناعية 


وكشفت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه جار تنفيذ أعمال شبكة الإنارة بمنطقة التوسعات بالمنطقة الصناعية بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، حيث تم إطلاق التيار وإنارة شوارع منطقة التوسعات بنسبة ٩٠% وجاري الانتهاء من كافة الأعمال لتكون نسبة الإنارة بكامل شوارع منطقة التوسعات لتصل نسبة الإنارة 100%.


وأضافت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه يجرى تنفيذ أعمال تطوير المسطحات  الزراعية بالمنطقة الصناعية وأيضا عمل التوسعات بالمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة للوصول بالشكل الجمالي المطلوب  جنبا إلى جنب مع التنمية الفعلية بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة.

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