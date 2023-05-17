الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1314 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع؛ وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

ونظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هانى جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عمر مكرم بالتحرير علي مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 1314 مواطنًا مجانًا، من خلال وجود 10 عيادات طبية. 

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة التالية "الباطنة 293- الأطفال 342- الجراحة 140- النساء 94- تنظيم الأسرة 32- العظام 168- الأسنان 102".

ولفت إلى أنه تم التوجيه بالدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وأشار الدكتور هانى جميعة، إلى أنه سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الشاملة لجميع التخصصات الطبية، وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لافتًا إلى أن جميع الخدمات الصحية يتم تقديمها للمواطنين مجانًا.

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