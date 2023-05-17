الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المبعوث الأممى لليمن يبحث مع بلينكن جهود تعزيز السلام

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس جروندبرج، في واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التنسيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في تعزيز جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن.
وأعرب بلينكن، حسب بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، عن امتنانه لقيادة المبعوث الخاص في الدفع بإنهاء دائم للحرب بما يتماشى مع الدبلوماسية الأمريكية المكثفة، كما أقر بإنجاز الأمم المتحدة المدعوم بشكل مباشر من خلال المشاركة الدبلوماسية الأمريكية، في تأمين هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي أعقب ذلك، والذي أرسى الأساس للمحادثات الجارية. 
وأكد الوزير والمبعوث الخاص، على التزامهما المشترك بالبناء على هذا الهدوء لضمان عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تشمل دعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
من جهته؛ شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على التزام الرئيس جو بايدن بإنهاء الحرب في اليمن، مرحبًا بالتقدم الملحوظ المحرز منذ بدء الهدنة التي توسطت بها الأمم المتحدة في أبريل من العام الماضي، والتي أدت إلى أكثر فترة هدوء عرفها اليمنيون منذ بداية الحرب قبل حوالي عقد من الزمن.
وناقش المسئولان أهمية استمرار الدعم من المانحين للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، واتفقا على البقاء على تواصل وثيق، فيما تتواصل جهود الانتقال من الهدنة إلى عملية سياسية شاملة وشمولية بقيادة الأمم المتحدة.

الأمن القومي القومي الامريكي جهود السلام الجارية سوليفان الولايات المتحدة الامم المتحدة

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