الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محمد الباز عضو تحكيم مشروعات "صحافة عين شمس"

وفد الإعلاميين بجامعة
وفد الإعلاميين بجامعة عين شمس

استقبل الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة “الدستور” ومقدم برنامج “آخر النهار” بقناة “النهار”، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “اليوم السابع”، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة “الوطن”، بحضور الدكتورة هبة شاهين، القائم بعمل عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس.

وجاءت المقابلة ضمن فعاليات تحكيم الإعلاميين لمشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة شعبة الصحافة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود حرص جامعة عين شمس على الاستفادة من خبرات القامات الإعلامية البارزة في مختلف مجالات العمل الإعلامي وذلك في إطار السعي الدائم للربط بين الدراسات الأكاديمية وواقع الممارسة العملية في المجال الإعلامي.

ووجه سعود الشكر والتقدير للإعلاميين لما يقدمونه من دعم دائم وخبرة ثرية تسهم في تزويد الطلاب بالمهارات المهنية المناسبة لسوق العمل.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود حرص جامعة عين شمس على التواصل مع مختلف المؤسسات الإعلامية البارزة التي تحظى بالحرفية والمهنية والتي تسهم بدور حيوي في بناء المجتمع وزيادة الوعي وتوفير المعلومات للجمهور وتشكيل اتجاهات الرأي العام المصري تجاه القضايا المختلفة.

الإعلامي الدكتور محمد الباز الاقتصادي الإعلامي أكرم القصاص التعاون الاقتصادى الثقافة والسياحة والآثار والإعلام التعليم والطلاب التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور محمد الباز

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