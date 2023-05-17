الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي يدعو لزيارة القاهرة: مكان آمن وغني بالمواقع الأثرية

الاهرامات
الاهرامات

دعا تقرير أمريكي لزيارة مدينة القاهرة ويحتفي بجمالها، حيث وصفها بأنها مدينة ذو ثقافة غنية وتاريخ عريق، تزخر بالمواقع الأثرية ومواقع الجذب السياحية المختلفة، وتشهد تدفقًا مستمرًا للسياح من جميع أنحاء العالم على مدار العام..

وأشار التقرير الذي نشره موقع "ترافل أوف باث" الأمريكي المعني بالسياحة والسفر، إلى أن القاهرة مكان آمن بشكل عام للسياح من مختلف أنحاء العالم، وأن العديد من مواقعها السياحية تتمتع بحماية أمنية إضافية.

ولفت إلى أن الطعام والمواقع الدينية، والشوارع القديمة تجذب تدفقا مستمرا من الزوار من كل أنحاء العالم.

معالم القاهرة
وتحتوي القاهرة على الكثير من المواقع التاريخية والثقافية المهمة لاستكشافها، ويجب رؤيتها وفعلها، بالإضافة إلى أهرامات الجيزة، فلا تكتمل أي رحلة إلى القاهرة دون زيارة أهرامات الجيزة، ولا يزال يعتبر من عجائب الدنيا السبع.

ومتحف الآثار المصرية، فيمكن للزوار العثور على الكثير من الأعمال الفنية والقطع الأثرية القديمة في متحف الآثار المصرية، وتم إرسال بعض القطع لتحضيرها للمتحف المصري الكبير.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن يكون واحدا من أكبر المتاحف في العالم.
وسيضم المتحف، الذي تبلغ مساحته أكثر من 5 ملايين قدم مربع، ما يقدر ب 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك العديد من كنوز الملك توت عنخ آمون.

ونوه التقرير، بأن القاهرة تعتبر مكانا آمنا بشكل عام للسياح حيث تتمتع العديد من المناطق السياحية بحماية أمنية إضافية، ولا يزال هناك بعض الأشياء التي يجب على المسافرين وضعها في الاعتبار للحفاظ على سلامتهم أثناء زيارتهم:

الطعام
سيجد زوار القاهرة مأكولات لا تصدق بأسعار معقولة جدا.
النقل
التنقل عبر القاهرة أسهل وأرخص وسيلة مواصلات عامة، وتتمتع المدينة بنظام مترو أنفاق نظيف وفعال وشبكة حافلات واسعة.

هناك الكثير من سيارات الأجرة في القاهرة، وهي الطريقة الأكثر ملاءمة للوصول إلى أي مكان لا يسافر إليه المترو، وأيضا هناك نوعان من سيارات الأجرة للاختيار من بينها - سيارات الأجرة السوداء والبيضاء أقدم وغير محدودة 

يختار العديد من المسافرين الذين لا يمانعون إنفاق المزيد على وسائل النقل التنقل بالحافلة السياحية، حيث تقدم العديد من الشركات خدمات النقل من الفنادق مباشرة إلى مناطق الجذب السياحي وتشمل سعر الدخول.
يمكن للسياح الذين يسعون لاستكشاف النيل الاستمتاع بركوب مركب شراعي خشبي صغير يسمي “فلوكا”، وعادة ما تكون التكلفة حوالي 5 دولارات في الساعة.
ويحتاج المواطنون الأميريكيون إلى تأشيرة لزيارة مصر، ويمكن الحصول عليها عند الوصول إلى المطار مقابل 25 دولارا، التأشيرات جيدة لمدة 30 يوما وهي قابلة للتجديد، ومن الممكن أيضا التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول الإلكترونية من خلال موقع الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، حيث لا يسمح لأي موقع إلكتروني آخر ببيع التأشيرات الإلكترونية.

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