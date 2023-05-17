الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباريات اليوم.. الإسماعيلى ضيفاً ثقيلاً على البنك الأهلى فى الدورى

الإسماعيلي والبنك
الإسماعيلي والبنك الأهلي

تقام اليوم الأربعاء مباراة وحيدة فى الدورى الممتاز، حيث يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى فريق الإسماعيلى لاستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين بعد الفوز فى المباراة الماضية على الزمالك بنتيجة 2-1، من أجل تحقيق الفوز والعودة للإسماعيليلة بالثلاث نقاط، التى ستكون بمثابة الخروج من عنق الزجاجة والتواجد فى مركز مطمئن فى جدول الدورى الممتاز.

 

وتحسنت نتائج فريق الإسماعيلي، كثيرًا بعد إسناد مهمة تدريب الفريق لمدربه السابق حمزة الجمل، حيث يحتل فريق الدراويش المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، جمعها الفريق في 26 مباراة، وفاز في 6 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفًا في شباك المنافسين، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا.

 

فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس عشر في ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا في شباك المنافسين فيما استقبلت شباكه 35 هدفا.

 

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة  الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء

 

وتنقل مباراة البنك الأهلي أمام الإسماعيلي على الهواء مباشرة في عبر قناة أون تايم سبورت 1 صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراة الأربعاء بين البنك الأهلي والإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الممتاز، للموسم الحالي 2022 – 2023.

 

ويدير المباراة الحكم الدولى ابراهيم نور الدين ويساعده كل من أحمد توفيق وهشام الدسوقى ، وسامح حسين حكم رابع وهشام القاضى لتقنية الفيديو ويساعده شهاب راشد.

2022 اتحاد الكرة اختار استاد القاهرة استاد القاهر استاد القاهرة الدولى استعداد استغلال استغل

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