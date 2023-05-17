الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: مكاتب العمل "الفارغة" تُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قال موقع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، إن مكاتب العمل الفارغة في الولايات المتحدة تُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، وإن ستمرار العمل من المنزل (نظام العمل عن بُعد) ينتج عنه خسائر مثيرة للقلق لصناعة العقارات التجارية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من علامات ركود.

وأشار التقرير، إلى أن المخاطر المحتملة الكبيرة التالية على الاقتصاد الأمريكي، قد تكون كامنة في أبراج الشركات عبر مناطق وسط المدينة في البلاد، فإن الشركات تقلل من مساحة المكاتب لدرجة أنها تهدد بإطلاق المزيد من الرياح المعاكسة للاقتصاد الأمريكي. 

ونوه بأن تفكك قطاع المكاتب يتسبب في حدوث مشكلة ليس فقط للبنوك المستحقة على ديون قروض مكتبية مستحقة تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، ولكن أيضًا لعدد لا يحصى من الشركات الصغيرة التي تعتمد على العملاء ذوي الياقات البيضاء، وكذلك المدن التي تستفيد من ضرائب الممتلكات المرتبطة بها.

ولفت إلى أن تطور مقلق لصناعة العقارات التجارية في وقت يظهر فيه الاقتصاد الأمريكي بالفعل علامات الإجهاد وربما الركود. 

وعن بعض الطرق التي يمكن أن تؤدي بها مكاتب أمريكا الفارغة إلى مزيد من الإضرار بالاقتصاد، أشار التقرير، إلى أن تخلف المالك عن السداد وحبس الرهن ما يقرب من 20٪ من المساحات المكتبية فارغة حاليًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

كما أشار التقرير، إلى أنها علامة فارقة تتجاوز معدل الوظائف الشاغرة خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وهي أسوأ في أماكن مثل سان فرانسيسكو ووسط مدينة لوس أنجلوس، حيث يوجد أكثر من ربع المكاتب شاغرة.

وبين أنه استمرت الشركات في التخلي عن عقود الإيجار، وإذا ظل الطلب على المساحات المكتبية بطيئًا، فلن يتمكن أصحاب العقارات من تحصيل الإيجارات اللازمة لمواكبة مدفوعات الرهن العقاري لسداد القروض التجارية.

إذاعة إن بي آر الأمريكية الاقتصاد الأمريكي الشركات الصغيرة العمل عن ب عد المخاطر المحتملة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى محلات الصاغة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

الإحصاء: مصر تتوقف عن تصدير الأرز بنسبة 100% مطلع 2023

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى البنوك المصرية

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتى 2023 نصف نهائى دورى الأبطال

أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"