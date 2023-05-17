الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: خلال 24 ساعة سيعلن الجدول الأسبوعى للحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسات الحوار تشهد تشاورًا مع المقررين والمساعدين لتحديد أجندة الأسبوع المقبل وفقا لأولوية القضية ومناسبتها، ويجرى حاليًا التشاور مع مجلس الأمناء وخلال 24 ساعة سيعلن الجدول الأسبوعي.

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة الحوار جيدة ولم نر حوارًا بهذا الشكل في إطار الدولة، وبهذا التنظيم والاهتمام وبتنوع المشاركة، والحركة المدنية مشاركة بشكل غير مسبوق وكل الأحزاب والمؤسسات والكيانات، وصفحة الحركة المدنية على فيسبوك نشرت فقرات حديث أعضائها في الحوار الوطني.

 

شباب الأكاديمية الوطنية لا ينامون لانجاح الحوار

وأكد  أن الحوار الوطني تضمن فريق عمل كبير ومجلس الأمناء له اختصاصات يمارسها ومقرر المحاور ومساعديهم لديهم مخططات عمل مختلفة تعمل بالتوازي، بالإضافة لشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب الذين لا ينامون الليل من أجل إنجاح الحوار الوطني.

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