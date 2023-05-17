الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادة اللغة العربية بالقاهرة.. اليوم

لجان امتحانات
لجان امتحانات

تنطلق اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وشدد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارت التعليمية الـ 33، ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل دائما على إزالة أى صعوبات قد تواجههم أثناء أداء عملهم.

كما شدد موسى، على ضرورة عدم اصطحاب المحمول لكل من الطالب والمعلم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

ونبّه مدير المديرية، على رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بتصحيح أوراق الإجابات في نفس يوم الامتحان، مع تحرى الدقة في التصحيح حتى يأخد كل طالب حقه، مشددًا على مراجعة أوراق إجابات الطلبة الأوائل للشهادة الإعدادية وتوقيع الموجه الأول عليها قبل تسليمها للمديرية لمراجعتها.

كما طالب مدير المديرية، بضرورة الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال النتيجة عقب الانتهاء منها، وتحري الدقة فى رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.

ويأتي جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة القاهرة كالآتي:

-الأربعاء 17/5: اللغة العربية والخط والإملاء
-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية
-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية
-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية
-الثلاثاء 23/5: العلوم

اختبارات الالتزام بالتعليمات الإجراءات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التربية الدينية التربية الفنية الثانوية العامة التعليم الفنى

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