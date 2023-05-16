الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الرئيس السيسي لم يتدخل في مناقشات وقضايا الحوار الوطني

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يحدد موضوعًا ولم يتدخل في قضايا الحوار الوطني.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الرئيس والحكومة لم يتدخلا ولا يوجد جهة في مصر إلا وشجعت الحوار ولم يتم وضع خطوط حمراء حول أي من الموضوعات المطروحة بالحوار.

3 قضايا استبعدها مجلس الأمناء من الحوار

وأشار إلى أن مجلس الأمناء مع اختلاف انتماءاتهم استبعد 3 قضايا بالتوافق الكامل، الأول تغير الدستور، لأن له مسار آخر غير الموجود بالحوار، وكذلك السياسة الخارجية، والأمن القومي الاستراتيجي بالإجماع. 

وتابع، أنه لولا الإرادة السياسة الجادة لما صولنا لما نحن فيه اليوم، وهناك إجراءات تم اتخاذها لأن الدستور يعطي الرئيس الحق بالعفو عن مسجونين بأحكام وبموجبه أصدر قرارًا بالعفو عن 17، كما تم الإفراج عن 1400 شخص وكل هذه الإجراءات سجلت أشياء كثيرة ويتبقى أشخاص لا يتجاوز عددهم 10 ومطلوب النظر بأمرهم ووجهنا نداء لرئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستوري وكذلك لجنة العفو الرئاسي. 

ضياء رشوان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة مجلس الأمناء خطوط حمراء الموضوعات المطروحة

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