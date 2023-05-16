محمد الباز: "أسماء محفوظ وأحمد ماهر غُرر بهما.. ولم يعودا بنفس السذاجة"

رحب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بمشاركة أحمد ماهر وأسماء محفوظ في جلسات الحوار الوطني.

وقال “الباز” خلال البث المباشر “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن أحمد ماهر وأسماء محفوظ، لايزالان في صف المعارضة، والتجربة السياسية التي مروا بها علمتهم إن فيه فرصة الناس تشتغل بنضج وعقل ومساهمة.

ولفت إلى أن الدعوة للحوار الوطني رسخت لقاعدة “مصر للجميع”، وأضاف أن أحمد ماهر وأسماء محفوظ كانا ضمن مجموعة شباب مغرر بهم وتم إعدادهم لنشر الفوضى في البلاد، لكن لم يعودا بنفس القدر من السذاجة.

وأوضح أن إبعادهم عن المشهد السياسي ليس في مصلحة أحد، وأن الفئة الوحيدة التي تستحق الإبعاد والإقصاء هي جماعة الإخوان الإرهابية، وما دون ذلك الجميع يحق لهم المشاركة.