الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: "أسماء محفوظ وأحمد ماهر غُرر بهما.. ولم يعودا بنفس السذاجة"

محمد الباز
محمد الباز

رحب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بمشاركة أحمد ماهر وأسماء محفوظ في جلسات الحوار الوطني.

وقال “الباز” خلال  البث المباشر “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن أحمد ماهر وأسماء محفوظ، لايزالان في صف المعارضة، والتجربة السياسية التي مروا بها علمتهم إن فيه فرصة الناس تشتغل بنضج وعقل ومساهمة.

ولفت إلى أن الدعوة للحوار الوطني رسخت لقاعدة “مصر للجميع”، وأضاف أن أحمد ماهر وأسماء محفوظ كانا ضمن مجموعة شباب مغرر بهم وتم إعدادهم لنشر الفوضى في البلاد، لكن لم يعودا بنفس القدر من السذاجة.

وأوضح أن إبعادهم عن المشهد السياسي ليس في مصلحة أحد، وأن الفئة الوحيدة التي تستحق الإبعاد والإقصاء هي جماعة الإخوان الإرهابية، وما دون ذلك الجميع يحق لهم المشاركة. 

محمد الباز احمد ماهر أسماء محفوظ السذاجة مغرر بهم

مواد متعلقة

هل أخطأت الدولة فى حق السجناء المفرج عنهم؟.. الباز يُجيب

محمد الباز: الدولة المصرية سابقة الحوار الوطنى بمراحل

غادة شلبى: المنتج السياحى المصرى تنقصه بعض الكماليات

رئيس "حزب التحرير" يطالب بتخصيص خطبة جمعة في الترويج للسياحة

محمود فوزى: المنشآت السياحية يجب أن تكون شريكًا فى الترويج للقطاع

ممثل "العربى الناصرى" يُطالب بتدخل الفن لجذب مزيد من السياحة الأجنبية

بعد دويتو شيرين وحسين الجاسمي.. تامر أمين ينفعل: "المواهب في خطر"

وزير الصحة: الجهل والزواج المبكر أهم أسباب ضعف خصائص الطفل الصحية

الأكثر قراءة

"انخفاض ثان" لأسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

خبير يشيد بقرارات "الأعلى للاستثمار" لجذب الاستثمار الأجنبي

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة طفل طافية بنهر النيل بالجيزة

مواقع المديريات.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

"دكان الفرحة".. افتتاح معرض الملابس الجديدة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع "تحيا مصر"

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"