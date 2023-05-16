الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الحوار الوطني حماية لمصر من السقوط في فخ قوى الظلام

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار هو عملية إصلاح والإصلاح يأخذ وقتًا ويواجهة محاولات لعرقلته وأخرى لتشجيعه، وهذا أمر يفهمه الجميع.

الإصلاح السياسي يفتح قنوات مغلقة وجسورًا مقطوعة

وأضاف “رشوان” خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال عن الحوار الوطني إنه للاصلاح السياسي، ومعنى ذلك فتح قنوات مغلقة وجسورًا مقطوعة، مؤكدًا أن الإصلاح السياسي هو خلق حالة سياسة لمصر ومستقبلها. 

وتابع أننا اليوم نضع بذور الإصلاح السياسي في الحوار الوطني، بدايًة من إدارة العملية السياسية من قواعد الانتخابات القادمة، والمحليات خاصة أنها ليس لها قانون، وكذلك قانون الأحزاب مطروح للتحاور وعندما ينتج كتشريع ويكون سياسة عامة للدولة.

وأكد أن الحوار الوطني يُساهم في تنشيط العمل السياسي حمايًة لمستقبل مصر حتى لا تقع فريسة لقوى الظلام.

ضياء رشوان الحوار الوطنى الإصلاح يأخذ وقت الإصلاح السياسي يفتح قنوات مغلقة مصر

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