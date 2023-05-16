إطلالة مميزة لـ منى زكى على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى (صور)

حرصت النجمة منى زكي على حضور فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي المقام حاليا بفرنسا، والتي تقام من 16 إلى 27 مايو، بمشاركة عربية كبيرة منها أعمال قصيرة من مصر.

وظهرت منى زكي على السجادة الحمراء لحفل مهرجان كان بإطلالة مميزة، وهي مرتدية فستان طويلا لفت الأنظار في إطلالة رقيقة ومميزة لها.

ويفتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر.

ويمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق من زوجته السابقة أمبر هيرد، فيلم الدراما التاريخية من إخراج مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

حلقة منى زكي ببرنامج سولد أوت

وتعود منى زكي بداية الأسبوع المقبل من أجل الحوار الجماهيري المنتظر مع الإعلامي الكبير محمود سعد ضمن حلقات المشروع الترفيهي الأضخم سولد أوت على منصة ووتش إت.

ومؤخرا تعرضت الفنانة منى زكي إلى إصابة في يديها، حيث انتشرت صورة لها وهي تربط يدها بجبيرة من الجبس الأزرق، دون ذكر أى تفاصيل عن الواقعة إذا كانت مصابة بكسر أو شىء آخر.

ويتناول اللقاء الكثير من الكواليس الخاصة بالعمل، في لقاء منى زكي الإعلامي الأول عقب نجاح العمل، كما تتحدث عن رأيها في فكرة الوصاية، وتتحدث عن المشاهد الصعبة في العمل وتفاصيله خلال الحلقة، بجانب بعد إنساني في حياة الفنانة الكبيرة.

وحقق العمل ردود فعل كبيرة للغاية، حيث تدخل النجمة منى زكي في صراعات عديدة مع أهل زوجها المتوفى بسبب حقها وحق أولادها خلال أحداث المسلسل، إذ تجسد دور "حنان" وهي أم وربة منزل لطفلة رضيعة وطفل آخر 9 سنوات، وتضطر خلال الأحداث للانتقال للعيش في "دمياط" لحماية أولادها وتبدأ تمتهن الصيد وتعمل بين الرجال.

وشارك في بطولة مسلسل «تحت الوصاية» مع النجمة منى زكى: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، ويعرض حاليًا على منصه Watch It، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى- جوهر.

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