الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: الرئيس السيسى لم يحدد مواضيع الحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا بد من وضع الحوار الوطني في سياقه التاريخي، ومشاهد يوم الأحد واليوم دليل على ذلك.

تاريخ الحوارات الوطنية

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عاصرت عدة نسخ مماثلة أولاها كانت التي أطلقها الرئيس جمال عبدالناصر، بعنوان "المؤتمر الوطني للقوى الشعبية"، عام 1962 وبعد ثورة يوليو، وكان بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة لتشكيل النظام الاشتراكي وتم عمل ميثاق العمل الوطني وتم إعلان النظام الاشتراكي العربي.

وأضاف: الحوار الثاني دعا له الرئيس الراحل أنور السادات، بعد حرب أكتوبر وطرح ورقة أكتوبر، وكان للتأكيد أن الاشتراكية لم تعد تتناسب مع ذلك الوقت مع ضرورة إقامة أحزاب. 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يطرح عناوين أو مواضيع للحوار الوطني، خاصة أن الدستور ينص أن رئيس الجمهورية لا يجب أن ينتمي لحزب، وإن كان له انتماء لحزب يستقيل منه، مشيرًا إلى أن الرئيس لا يريد عمل حزب ولم يضع مواضيع محددة، ولكنه قال إنه حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني، مؤكدًا أنه لا يوجد شىء يوجه له للرئيس والحكومة ولهذا اكتسب الحوار أهميته.

ضياء رشوان الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي أولويات العمل الوطنى تاريخ الحوارات الوطنية

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