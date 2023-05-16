الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الهجرة: تعاملنا سريعًا مع ملف الطلاب العائدين من السودان لضمان مستقبلهم

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة المصريين بالخارج، تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس السيسي وهي برئاسة الهجرة وعضوية جميع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

الهدف من اللجنة تنظيم عملية دمج الطلاب المصريين العائدين

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الهدف من اللجنة تنظيم عملية دمج الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاعات في التعليم، من أوكرانيا وروسيا، وانضمت لهما مؤخرًا السودان.

وأكدت أن اللجنة تهدف لضمان مستقبل الطلاب وعددهم 6 آلاف طالب يدرسون في كليات القمة طب بشري وهندسة وعلاج طبيعي وأسنان وغيرها، مشيرة إلى أن الوزارة اكتسبت خبرة من التعامل مع ملف الطلاب العائدين من أوكرانيا وروسيا.

وتابعت: "حاولنا تطبيق نفس النماذج والأطر التي تعاملنا بها في الحالتين، وتقدمنا بعرض سريع على مجلس الوزراء والرئاسة، وعملنا سريعًا بخطط مستقبلية بمجرد عودتهم"، مؤكدة أنه تم التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وعقد اجتماعات مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وتمت السيطرة على الموقف، حتى لا يكون هناك نوع من الانفلات وعدم شعور الطلاب بالأمان، وحتى نطمئن أن كل العائدين موجودون في الكليات التي توازي كلياتهم التي درسوا فيها.

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