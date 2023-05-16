الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد البلشي: حينما أعدنا جائزة الصحافة المصرية لم نجد أحق بها أكثر من محمد العزبي

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي نموذج متفرّد بشكل كبير، مازال قادرًا على العطاء، وصحفي علّمنا كيف تكون الإنسانية، ومهنيًا في نفس الوقت.

وأضاف خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، أن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي هو انعكاس لرؤية صحفي، يجاهد من أجل حرية المواطنين ومهنته.

وأكد "البلشي" أن النقابة حينما قررت إعادة الجائزة، لم تجد اسمهًا أحق بها أكثر من الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، الذي تنازل عن الجائزة قبل ذلك للكاتب الصحفي إبراهيم نافع.

وتابع: “الكلمات تتراجع في حضور الأستاذ محمد العزبي، وتكريم النقابة له اليوم، هو إعلان بالامتنان لقاماتها، وعندما طُرح اسم الكاتب الكبير صمت الجميع”.

وأكد "البلشي" أن النقابة كرّمت اليوم، الكاتب الصحفي الكبير محمود عوض، الذي أسس الجائزة، والتي جاءت في ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد وقتها، وحاول بشتّى الطرق البقاء على استمرارها، ففتح باب التبرع من الصحفيين، وجاءت التبرعات بشكل فاق توقعاته، واستطاع أن يستعيد المشاركة في النقابة.

واستطرد قائلًا: "نحن في شهر حرية الصحافة، وهذا تعبير عن معركتنا جميعًا من أجل حرية الصحافة، ويوم الصحفي المصري، وذكرى عمومية الكرامة، وذكرى استشهاد شيرين أبو عاقلة، وأيضًا عمومية مواجهة قانون اغتيال الصحافة وحماية الفساد عام ١٩٩٥".

وكانت نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، نظمت اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢.

وتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، منح الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكُبرى؛ تقديرًا وعرفانًا بعطائه المهني المؤثر والمشهود، ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبة الجلالة.

يذكر أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية توقّفت منذ عام 2010، لتعود هذا العام بتكريم شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي.

الكاتب الصحفى نقيب الصحفيين حرية المواطنين الكاتب الكبي النقابة محمود عوض

الأكثر قراءة

مواقع المديريات.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

"دكان الفرحة".. افتتاح معرض الملابس الجديدة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع "تحيا مصر"

"انخفاض ثان" لأسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"