الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي يكشف سر استحواذ المحور الاقتصادي على مساحة أكبر بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الحوار الوطني خطوة قد ينقل مصر نقلة تاريخية، والتركيز الإعلامي عليه يضع المواطن في الصورة، مؤكدًا أن الحوار على مستوى راقي وأهل التخصص هم من يتحدثون. 

كل الظروف متاحة لنجاح الحوار الوطني

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحور الاقتصادي به كل ما يمس حياة الناس من التضخم والأسعار، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني كل الظروف متاحة لنجاحه ولايوجد معوقات من تصويت أو أغلبية. 

وأوضح أن الحوار الوطني اليوم شهد تقديم 66 ورقة عمل  للاحزاب مشفوعة بالأرقام والمعلومات، وضعها وأشرف على وضعها خبراء، هذا يعني نجاح الحوار الوطني، مشيرًا إلى ان الأحزاب في السابق كانت تقدم خطابات إنشائية لا تستند على أي معلومات صحيحة أو أرقام. 

وتابع، أن المحور الاقتصادي يستحوذ على أكبر مساحة من الحوار، وهذا يدعونا للتفاؤل في نجاح الحوار الوطني وتحقيق أهدافه، واستفادة المواطن منه.

الحوار الوطنى الكاتب الصحفي أحمد رفعت المواطن المحور الاقتصادي الأحزاب

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