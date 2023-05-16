أنشيلوتى: اختلط علىّ الأمر بشأن روديجر.. والشجاعة أمر هام أمام مانشستر سيتى

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن المباراة التي تجمع فريقه، بمانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك أشياء يمكن القيام بها بشكل أفضل وأعتقد أننا نستطيع القيام بها غدًا".

وزاد: "هذه هي سنتي الرابعة، والإرث بالنسبة لي هو تدريب هؤلاء اللاعبين كل يوم في هذا النادي. نحن نقوم بأشياء مهمة ، ونحن متحمسون. الأمر معقد ولكن ما هو صعب يساعدنا على تحقيق أقصى استفادة منا".

وتابع: "أنا هادئ ومتحمس، ولديّ الكثير من الإيمان، غدًا سيكون يوم القلق والتفكير السيئ بشأن ما سيفعله المنافس، ولكن عليك أن تؤمن أن فينيسيوس يمكن أن يلعب مباراة رائعة أو بنزيما، نحن سعداء للغاية، رغم أنه بالنسبة لنادٍ مثل ريال مدريد هو شيء طبيعي، ولكن الأمر ليس سهلًا، نحن نستمتع بذلك".

وأردف: "الشجاعة والشخصية في هذه المباريات مهمة للغاية، لأن الضغط مرتفع للغاية وأنت دائمًا ما تكون لديك الشخصية لإظهار جودتك. ما أريده هو فريق قادر على قراءة مواقف المباريات جيدًا. ستكون لدينا لحظات من المعاناة، شيء طبيعي. عليك قراءة هذه الأنواع من المواقف جيدًا".

واستطرد قائلًا:"لا أعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا عن مباراة الذهاب، فقط مع بعض التعديلات. هناك أشياء يمكننا تحسينها ويمكنهم تحسين الأمور أيضًا. لن نشهد مباراة بهذا الشكل، مختلفة عن الأسبوع الماضي. لديهم في أحسن الأحوال فريق في أوروبا".

وعن لاعبه أنطونيو روديجر، قال "أنا محظوظ لوجود جميع اللاعبين. هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي في تشكيل المباراة، لكن يمكنني أيضًا التأكد من أن لديّ فكرة واضحة جدًا، لديّ التوافق في رأسي، من سيلعب غدًا في خط الدفاع، إنه قرار ليس سهلًا.. نحن لا نفكر في ذلك، نريد الفوز بالمباراة".

وعن تصريحه بالبدء بروديجر بشكل أساسي، قال: "حدث سوء تفاهم مؤخرًا، اعتقدت أننا نتحدث عن رودريجو، يمكن أن يلعب رودريجو غدًا، مثله مثل روديجر أو كامافينجا.. أعتذر لما حدث، لأنه كان سوء تفاهم، ومع ذلك، فأنا محظوظ لجاهزية الجميع ليوم غدٍ، كامافينجا جاهز للغد".

وأوضح: "ميليتاو، مثل أي شخص آخر، متحمس ومتحمس للغاية. لن أتطرق إلى مسألة التحفيز والتركيز، إذا لم يكن لديك ذلك فلن تتمكن من لعب كرة القدم. روديجر أيضًا".

وعن فارق المال الذي أنفقه الفريقان على الانتقالات، قال: "هذه القضية، أبطال المباريات هم اللاعبون، لا يدخل ذلك الأمر في رأسهم، فقط يركزون على خوض هذه المباريات وقلق اللعب ضد الخصم".

وعن التعامل مع إيرلينج هالاند، قال: "أعتقد أننا في مباراة الذهاب سلطنا الضوء على طريقتنا في التعامل مع الكرة من الخلف.. سيكون هذا مهمًا غدًا. امتلاك الكرة يعني مخاطر دفاعية أقل، عندما نُقدر الفريق، فإننا نُقدر الفريق وليس اللاعب. لقد خططنا للعبة بطريقة هجومية ودفاعية. إذا كان عليهم التسجيل، فإنهم يسجلون بشكل أفضل في البداية، لذلك لدينا الوقت للرد".



واختتم قائلًا: "ليس من السهل شرح ذلك، لكنني شخصيًا أعتقد أن دوري أبطال أوروبا بالنسبة لريال مدريد مميز بسبب تاريخه، بسبب تاريخه في دوري أبطال أوروبا. كل الناس الذين يعملون في النادي قادرون على الحفاظ على هذا التاريخ حيًا. هذه واحدة من الصفات العظيمة لهذا النادي".