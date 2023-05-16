الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل سياسي كويتي: قمة جدة لملمة جراح المنطقة العربية

قمة جدة
قمة جدة

أكد الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي والإعلامي الكويتي، أن القمة العربية المقرر انعقادها في جدة الجمعة المقبلة، لها أهمية كبرى، لافتاً إلى أن عودة سوريا ومشاركتها بالقمة تساعد في رأب الصدع العربي، ولملمة الجراح العربية.

وأشارت الشليمي في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن المنطقة تهيكل علاقاتها، وبدأ ذلك بالمفاوضات السعودية مع إيران في العراق، وتوجت باللقاء في الصين والضامن الصيني، قائلًا: "ما يجعل من الأمر أهمية في لملمة الشتات العربي".

ملفات على طاولة قمة جدة 

وتابع: "وجود سوريا في الجامعة العربية لا يعني ان هناك اجراءات دراماتيكية سريعة جدا في إيقاعها، ولكن على الأقل وجود الرئيس السوري، وسياسة الخطوة مقابل خطوة سيكون عامل مشجع لجمع القادة العرب، وتبادل وجهات نظر فيما بينهم والمساعدة في تسهيل تقديم المساعدات إلى سوريا".

فيما لفت إلى أن الملف الثاني على أجندة القمة العربية، هو حل الصراع في السودان، وسيكون في هذا الشأن بيان يطالب جميع الأطراف بالتهدئة.

وأردف: "الملف الثالث هو ملف اليمن، ولمبادرة السعودية مع إيران من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لتحقيق اتفاق تبادل الأسرى.".

ونوه إلى أن القمة تطرق أيضاً إلى الأوضاع والشؤون العربية الأخرى مثل القضية الفلسطينية، وإيجاد حل للاعتداءات الإسرائيلية على على الفلسطينيين وخصوصا في غزة.

وأكد أن من المواضيع الرئيسية الأخرى التطرق إلى الملف الاقتصادي لدعم المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية في فلسطين.

فهد الشليمي الكويتى القمة العربية قمة جدة السعودية فلسطين

الأكثر قراءة

كيف تُروج الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية للإلحاد في عقول الأطفال؟ (ملف تفاعلي)

خبير يثمّن اعتماد حزمة من الحوافز تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر

تجديد حبس المتهمين بترويج مخدر الآيس بمدينة نصر بالقاهرة 15 يومًا

نائب محافظ مطروح تتفقد انطلاق أعمال القافلة الطبية بمستشفى سيوة (صور)

وزنت 1.5 كيلو.. تجديد حبس المتهم بحيازة مخدر الحشيش في المرج

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"