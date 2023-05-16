الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محمد سعد الدين: قرارت "الأعلى للاستثمار" حاسمة وتستهدف تخفيف الأعباء

محمد سعد الدين
محمد سعد الدين

أشاد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس لجنة الطاقة، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذى ترأس الرئيس السيسى اجتماعه الأول مساء اليوم: تعتبر حاسمة وطالما نادى بها المستثمرون من أجل تخفيف الأعباء عليهم، وتعتبر بمثابة خطة تطور شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأكد سعد الدين أن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى؛ بسبب المؤثرات السلبية عالميًا، وستعمل على تحسيب بيئة العمل للمستثمرين، وتُهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وترأس الرئيس السيسي الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن قرار القيادة السياسية اشتملت على طلبات مٌلحة للمستثمرين أبرزها وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، إضافة إلى السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.

وطالب سعد الدين بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لإحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.

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