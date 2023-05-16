الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير يومى للبورصة يكشف تنفيذ صفقة على جماعة المهندسين الاستشاريين

البورصة
البورصة

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية تنفيذ صفقة على جماعة المهندسين الاستشاريين بحجم تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 317.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول، اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة تي كمبيوترز بحجم تداول 28 ألف سهم، بقيمة 2.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.3 مليون سهم بقيمة 322.9 مليون جنيه.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.78%، والعرب على 7.11%، واستحوذت المؤسسات على 32.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.76%. 

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 141.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، 152.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

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