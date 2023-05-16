الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة راية في كأس مصر غداً

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة راية في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس.

البرتغالي جايمي بيراميدز جايمي باتشيكو المدير الفني أحمد الشناوي يوسف نادر

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