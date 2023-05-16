اللجنة التنفيذية لـ"كاف" تحسم شكل تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 الخميس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، يترأس اجتماعًا للجنة التنفيذية لـ "كاف"، والذي سيعقد يوم الخميس المقبل، في الجزائر.

وحسبما ذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي، فإن اجتماع اللجنة التنفيذية سينطلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الجزائر (التاسعة والنصف بتوقيت جرينتش).

وأشار "كاف" في بيانه، إلى أن اللجنة التنفيذية ستناقش عددًا من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك مواعيد وشكل تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026.

وأضاف البيان، أن اللجنة التنفيذية ستنافش العطاءات الخاصة باستضافة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023، وكذلك دورات التدريب التي سيتم طرحها في الاتحادات الأعضاء على التوالي، في ظل التزام "كاف" بتطوير كرة القدم في إفريقيا.

وأكد البيان، أن اللجنة التنفيذية ستحصل أيضًا على آخر المستجدات بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين القادمة لـ "كاف"، التي ستعقد في العاصمة الغينية كوناري، في يوليو المقبل، بالإضافة إلى المستجدات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وسينعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"كاف"، على هامش المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2023 تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا بالجزائر، والتي ستجرى يوم الجمعة المقبل، بين منتخبي السنغال والمغرب.