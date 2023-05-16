الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مبادرة المشروعات الخضراء تبحث التعاون مع "العربية للتنمية الزراعية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، رئيس اللجنة التنظيمية، بالبروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيرى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المبادرة والمنظمة في عدد من المجالات.

وأكد "بدر" حرص المبادرة وكذلك المنظمة على تنفيذ إطار رؤيتهما الانفتاحية وتوجهاتهما الاستراتيجية وتوطيد سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات التي تخدم قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وعلى رأسها قضايا التغير المناخي وخصوصًا المتعلق فيها بالزراعة، ومحاور التنمية المستدامة، سلاسل الإمداد والتجارة البينية، إلى جانب محور ريادة الأعمال وادماج المرأة والشباب في المجتمع.

وأوضح بدر أن المبادرة لها عدة مكتسبات تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات، إضافة إلى الشراكة الذكية بين الجهات المحلية والوطنية والدولية، وتمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن تعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.

كما أكد بدر أن اللقاء يأتي في إطار دعم مكتسبات المبادرة متسقًا مع فكرة الشراكة الذكية مع العديد من الجهات وكذلك توطين أهداف التنمية  المستدامة، متابعًا أن المبادرة وفريق العمل الخاص بها يبذلون قصارى جهدهم في نشر فكر المشروعات الخضراء الذكية والتوعية بتغيرات المناخ وربطها بمجالات الحياة والقطاعات كافة.

وفي ختام اللقاء، تعهد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيرى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بتقديم كل الدعم اللازم للمبادرة، لتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمة، معربًا عن ثقته في قدرة فريق عمل المبادرة على تحقيق المزيد من التقدم في مجال المشروعات الخضراء والذكية كما أكد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا البيئية في تحقيق الأهداف المستدامة وتحسين جودة الحياة.

واتفق الطرفان على التواصل والتعاون المستمر لتحقيق التقدم والنجاح في تنفيذ مشروعات المبادرة وتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة والتعاون في مؤتمر cop28 والذي سينعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدءًا من شهر أبريل الماضي عبى الموقع الإلكتروني للمبادرة من خلال الرابط التالي: https://www.sgg.eg/. 

السفير هشام بدر التغير المناخي التنمية المستدامة ريادة الأعمال مؤتمر cop28

الأكثر قراءة

قراءة تحليلية فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

"شرق العوينات" منطقة واعدة بالاستثمار الزراعي وسلة غذاء مصر والعالم العربي (صور)

"انخفاض جديد" بأسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية

"صحة السويس" تعلن رقمًا مختصرًا لاستقبال الحالات الحرجة

محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع بمتفرعاتها بحي عامرية أول

الزهيري: الدولة جادة في خطتها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

قراءة تحليلية فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"