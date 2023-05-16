مبادرة المشروعات الخضراء تبحث التعاون مع "العربية للتنمية الزراعية"

التقى السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، رئيس اللجنة التنظيمية، بالبروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيرى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المبادرة والمنظمة في عدد من المجالات.

وأكد "بدر" حرص المبادرة وكذلك المنظمة على تنفيذ إطار رؤيتهما الانفتاحية وتوجهاتهما الاستراتيجية وتوطيد سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات التي تخدم قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وعلى رأسها قضايا التغير المناخي وخصوصًا المتعلق فيها بالزراعة، ومحاور التنمية المستدامة، سلاسل الإمداد والتجارة البينية، إلى جانب محور ريادة الأعمال وادماج المرأة والشباب في المجتمع.

وأوضح بدر أن المبادرة لها عدة مكتسبات تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات، إضافة إلى الشراكة الذكية بين الجهات المحلية والوطنية والدولية، وتمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن تعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.

كما أكد بدر أن اللقاء يأتي في إطار دعم مكتسبات المبادرة متسقًا مع فكرة الشراكة الذكية مع العديد من الجهات وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن المبادرة وفريق العمل الخاص بها يبذلون قصارى جهدهم في نشر فكر المشروعات الخضراء الذكية والتوعية بتغيرات المناخ وربطها بمجالات الحياة والقطاعات كافة.

وفي ختام اللقاء، تعهد البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيرى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بتقديم كل الدعم اللازم للمبادرة، لتعزيز التعاون والشراكات مع المنظمة، معربًا عن ثقته في قدرة فريق عمل المبادرة على تحقيق المزيد من التقدم في مجال المشروعات الخضراء والذكية كما أكد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا البيئية في تحقيق الأهداف المستدامة وتحسين جودة الحياة.

واتفق الطرفان على التواصل والتعاون المستمر لتحقيق التقدم والنجاح في تنفيذ مشروعات المبادرة وتعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة والتعاون في مؤتمر cop28 والذي سينعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدءًا من شهر أبريل الماضي عبى الموقع الإلكتروني للمبادرة من خلال الرابط التالي: https://www.sgg.eg/.