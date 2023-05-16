الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون يفوز بهدفين ضد حرس الحدود في الدورى الممتاز

المقاولون العرب
المقاولون العرب

فاز فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد  علي حساب  فريق حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد حرس الحدود (المكس) في الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أهداف اللقاء فريق المقاولون عن طريق اللاعب محمد سالم في الدقيقة السادسة، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب جون أوكولي في الدقيقة 44، من أحداث المباراة.

ويعتبر هذا اول انتصار لفريق المقاولون العرب بعد الفتره الاخيرة، حيث انه لم يذق طعم الانتصار في اخر عشر مبارايات في الدوري الممتاز.

وأرتفع رصيد نادي المقاولون العرب الي 40 نقطة في المركز الخامس من 28 مباراة، بينما تجمد رصيد فريق حرس الحدود ب16 نقطة جمعهم في 26 مباراة، و يحتل المركز الأخير في بطولة الدوري الممتاز

ولعب حرس الحدود اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى.. أحمد السعدني 

خط الدفاع .. محمد رضا – محمد عبدالله "حكه" – محمود بن والي - أحمد شديد قناوي 

خط الوسط.. مصطفى صبحي - مصطفى جمال – إسلام جمال – مصطفى زيكو 

خط الهجوم.. إيمانويل ديفيد - فلانتين أدو.

كما أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه للمباراة الذي يتكون من ..

حراسة المرمى .. محمود أبوالسعود 

خط الدفاع .. عمر فايد - أحمد علاء - نور الدين فاروقا 

خط الوسط .. أحمد عاطف قطة - أحمد الشيمي -  أحمد فوزي

 - محمد هاني

خط الهجوم .. عمر سافيولا - محمد سالم  - جون أوكلي.

إستاد حرس الحدود حرس الحدود فريق المقاولون العرب منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لبطولة الدوري اللقاء فريق المقاولون

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