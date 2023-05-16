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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رشا كليب بمناقشات الحوار الوطني: نحتاج لقطاع خاص بالحماية الاجتماعية

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

أكدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وجود قطاع للحماية الاجتماعية في مصر، يعمل على تنفيذ سياسات جديدة للحماية الاجتماعية في مصر، ويتم مراقبته محاسبته من أجل المواطن المصري.

جاء ذلك فى كلمتها بجلسة العدالة الانتقالية بالحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء مؤكدة على ضرورة إعادة سياسات الحماية الاجتماعية في مصر مع توحيد الجهود المبذولة وتنفيذها بآلية إلزامية.

ولفتت إلى أن هذه السياسات الجديدة تتحقق من خلال  إطلاق استراتيجية تنمية شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية من خلال قطاع محدد للحماية الاجتماعية ومن خلاله يتم العمل على تنفذ السياسات ومحاسبة القائمين عليه وفقا للدستور.
 

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

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