رياضة النواب توافق علي موازنة وزارة الشباب.. وتوصي بزيادتها

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين بزيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2023/2024 لتصل إلى 3.232.000.000 جنيه، بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط والمُقدرة بـ 1.296.655.000 جنيه، لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة ديوان عام وزارة الشباب، بحضور الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب ومصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، الدكتور محمد عبد المنعم مدير والدكتور مصطفى عبد المعين وكيل وزارة التخطيط.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، وأوصت بما يلي:

أولاً: بالنسبة لمشروع موازنة الديوان العام للعام المالي 2023/2024:

1 - زيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمشروع قانون موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2023/2024 لتصل إلى 346.259.000 جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 316.682.000 جنيه، وذلك لمواجهة نفقات (زيادة الأجور – العلاوة التشجيعية والدورية – علاج العاملين – المزايا التأمينية).

2 - زيادة تقديرات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بمشروع قانون موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2023/2024 لتصل إلى 60.843.000 جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 47.065.000 جنيه، وذلك لمواجهة نفقات (ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والشحومات - زيادة عدد السيارات لاستحداث درجات مديري العموم ورئيس قطاع - ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء لمبنى الوزارة والجهات التابعة له - ارتفاع استهلاك المواد البترولية للسيارات - ارتفاع أسعار شراء الأدوات الكتابية والمكتبية حيث لا يوجد رصيد للأدوات الكتابية بالمخازن).

3 - زيادة تقديرات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " بمشروع قانون موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2023/2024 لتصل إلى 1.773.167.000جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 1.151.366.000 جنيه، وذلك لمواجهة نفقات (الأنشطة الخاصة بالمبادرات القومية المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية " حياة كريمة – قادرون باختلاف – البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة – اعرف بلدك ....." - زيادة المشاركات الخارجية (التمثيل الدولي) للفرق القومية في البطولات الدولية والعالمية والعربية والإفريقية -زيادة الاعتمادات المخصصة للأنشطة الرياضية للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات النوعية المختلفة - زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتكريم اللاعبين - زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات إعداد البطل الأولمبي والموهبة الرياضية والناشئين - رعاية ذوي الهمم والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم وغيرها).

4 - نقل التقديرات المالية المدرجة بجانب الإيرادات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 23/24 والمقدرة ب 256.955.000 جنيه من بند "إيرادات رأسمالية" الى بند " تمويل الالتزامات الرأسمالية" وذلك لسداد المديونيات المستحقة لمشروعات حياة كريمة وعدم اعتبارها ضمن التقديرات المالية المدرجة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة.

5 - زيادة التقديرات المالية المتطلبة طبقا لاحتياجات وزارة الشباب والرياضة في بنود أبواب موازنتها المختلفة على أن يتم التعزيز من قبل وزارة المالية على مدار العام المالي، حتى تستطيع الوزارة تنفيذ برامجها وانشطتها وتحقيق المستهدف منها.

6 - تمويل وزارة المالية لتكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لصالح الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعدم تحميلها على موازنة وزارة الشباب والرياضة.

7 - رفع حد الاعتماد للحسابات الخاصة بمشروع موازنة الشباب والرياضة لسد عجز الاحتياجات خلال العام المالي.

ثانيًا: بالنسبة لمشروع خطة الديوان العام للعام المالي 2023/2024:

أوصت اللجنة بزيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2023/2024 لتصل إلى 3.232.000.000 جنيه بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط والمُقدرة بـ 1.296.655.000 جنيه، لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي.