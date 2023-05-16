الحوار الوطني.. مارجريت صاروفيم تطالب بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

طالبت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطنى، بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

وشددت صاروفيم، على مزيد من المساهمة فى التمكين الاقتصادى لحماية الفئات الهشة من السقوط فى الفقر، والعوز، ومن ثم يجب توجيه جزء كبير من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا لدعمهم، وأن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي حريص على دعم هذه الفئات بصورة كبيرة، وفى سبيل ذلك اطلق العديد من المبادرات التى تهدف للتيسير عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، وفى قطاع الزراعة على سبيل المثال هناك مبادرة بشأن التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، ودعم صغار المزارعين.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، والتى جاءت بعنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" .

وأكدت صاروفيم، على أن التنمية الشاملة واحدة من أهم برامج الحماية الإجتماعية، إضافة لملف الدعم التحفيزى المشروط، شريطة أن يكون كفاءة الإنتاج شرطا للحصول على هذا الدعم التحفيزى.

وشددت على ضرورة التوسع فى إشراك منظمات المجتمع المدنى فى العمل التنموي، على أن تكون معادلة فى تحقيق التنمية، إضافة إلى رفع الوعى بالقضايا المجتمعية، وفى مقدمتها التشغيل وكل البرامج التى تخدم التشغيل.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.