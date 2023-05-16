الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

باسم حلقة يطالب بإعادة الرؤية للبنية التشريعية وقوانين المشروعات السياحية

باسم حلقة
باسم حلقة

استعرض الخبير السياحي باسم حلقة، ممثل حزب المؤتمر في اجتماع لجنة السياحة بالحوار الوطني، رؤيته في شأن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي.

وقال: “يجب إعادة الرؤية للبنية التشريعية والقوانين المتعلقة بالمشروعات السياحية في مصر، وكان هناك تجربة ناجحة وهي هيئة التنمية السياحية وساعدت على النجاح في العديد من المشروعات”.

وتابع: "وزارة السياحة عليها تدشين خارطة مشروعات سياحية، لأن مصر في حاجة إلى استثمار في المشروعات المتوسطة في الفنادق نجمتين و٣ نجوم، لأنها تساعد على فرص عمل كبيرة جدًا وتجذب نوع جديد من السياح".

وتطرَّق إلى المحليات والمحافظين، منوهًا بأن لهم دور مهم في عرض مشروعات وفرص الاستثمار في المحافظات وتوفير التراخيص وتحديد عدد الفنادق والمطاعم وهل يوجد مشروعات بيئية للعمل عليها، مثلما يحدث في الأقصر والفيوم التي بهما مشروعات يديوية.

وأكد أهمية تشجيع جميع أنواع الاستثمار، لأنها تعزز فرص العمل للأجيال الجديدة.

وطالب بضرورة اقتحام ملف سياحة اليخوت مصر، لحاجتها إلى مشروعات تشجع سياحة اليخوت، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالمطاعم والخدمات في الأماكن السياحية، لأنها تصب في خدمة القطاع وتشجيع الاستثمارات في المناطق المختلفة.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

باسم حلقة الخبير السياحي لجنة السياحة الحوار الوطنى طاع السياحي

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