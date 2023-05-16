الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة يعلن موعد تسليم وحدات مشروعات سكن مصر

عبد الرووف الغيطي
عبد الرووف الغيطي

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة عبد الرووف الغيطي، أنه سيتم تسليم 4 عمارات سكينة بواقع 96 وحدة سكنية  بمشروع سكن مصر، موضحًا أن سيتم تسليم هذه الوحدات بدءًا من العمارة رقم 50-51-56-57 المرحلة الأولى لمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

وأعلن الغيطي أنه سيتم بدء تسليم العمارة رقم 50 بدءًا من الأحد 21 مايو 2023، يليها تسليم الوحدات السكينة بمشروع سكن مصر بالعمارة رقم 51 يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2023.

واستكمل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة تسليم الوحدات السكينة لمشروع سكن مصر بالوحدات السكينة بالعمارة السكينة التي تحمل رقم 56 يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 الجاري، فضلاً عن سيتم تسليم الوحدات السكينة بالعمارة رقم 57 يومًا الموافق 24 مايو 2023، مو ضحًا بأنه سيتم تحديد مواعيد الموطنين الذين تخالفوا عن مواعيد تسليم وحداتهم. 

وتابع الغيطي أن هناك بعض الشروط علي المواطنين المستفيدين بالوحدات السكينة لا بد من استكمال الإجراءات تسليم الوحدة السكينة من خلال بنك الاسكان والتعمير، لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك باخطار بخطاب من البنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات على الشبكه واستلام خطاب للموقع لمعاينة وإستلام الوحدة.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة أهمية تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وكمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات والمرافق والبنية التحتية. 

القاهرة الجديد المستفيدين تسليم الوحدات حدة سكنية لمشروع سكن مصر المهندس عبد الرؤؤف الغيطي

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