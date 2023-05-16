الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد يكشف أهمية تدشين موقع "رئاسة الوزراء" باللغة الإنجليزية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء

قال ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن هناك أهمية بالغة لتدشين موقع رئاسة الوزراء باللغة الإنجليزية، خاصة في هذا التوقيت، لأنه يضم موضوعات عديدة وملفات هامة لدعم الاستثمار.

وأضاف عبدالعظيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من خلال الموقع يمكن الوصول للمستثمرين على مستوى العالم بشكل كبير، لأن مصر غنية بمواردها الطبيعية والبشرية وبموقعها الجغرافي.

موقع رئاسة الوزراء يقدم تعريفًا كاملًا للحكومة

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن الموقع يوفر للمستثمر المؤشرات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى التعريف بالحكومة بداية من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بمختلف تخصصاتهم لدعم النظرة الاقتصادية وترويج الفرص الاقتصادية.

وأشار إلى أن الموقع يعتبر حدثًا هامًا جدًا، لأن مختلف القطاعات على مستوى الدولة تعزز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، والإنجليزية هي اللغة الأكثر شيوعًا على مستوى العالم.

استاذ الاقتصاد تدشين موقع رئاسة الوزراء اللغة الإنجليزية الاستثمار المجتمعات الخارجية

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