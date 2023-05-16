الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نيفين الكاتب: نتناول كل ما يتعلق بالمواطن البسيط في الحوار الوطني (فيديو)

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب

قالت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جلسات اليوم في الحوار الوطني تتناول ملف الحماية الاجتماعية وما يهم كل قضايا العدالة الاجتماعية وهو أحد الملفات الهامة جدا في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية والعالم أجمع لذا نتناول في طرحنا وحديثنا كل ما يتعلق بالمواطن البسيط وما يتعلق بالشرائح الأولى بالرعاية والعمل على زيادة الدعم وكافة المساعدات وما قامت به المبادرات التي دشنتها الدولة للقيام بهذا الدور ولا تزال مستمرة في عطائها.

وأضافت أن هذا الحوار يوضح ملامح الجمهورية الجديدة ويفيد المواطن ويطرح الأفكار والمناقشات وعلى المواطن أن يكون على دراية ووعي كبير ليعرف الخطط التي تسعى الدولة لإنجازها والتحديات التي تواجهها الدولة منها التعداد السكاني وزيادة في معدلات البطالة والفقر وانخفاض في مستوى التنمية الاقتصادية وهي كلها أمور ومشاكل نبحث كيف نتجاوزها وهو أمر ليس بجديد على الدولة المصرية من تخطي العقبات واجتياز المشاكل ومصرين على فتح كافة الملفات ومناقشتها.

ويستمر انعقاد جلسات الحوار الوطني بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

نيفين الكاتب نيفين الكاتب عضو مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحماية الاجتماعية الحوار الوطنى

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