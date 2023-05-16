"هندسة دمياط" تحصد المركز السادس فى المسابقة الدولية للابتكارات العلمية

أهدى عدد من طلاب كلية الهندسة جامعة دمياط، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة فوزهم في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (ISEIC'2023) بكلية الدفاع الجوي بالإسكندرية، إيماناً منهم بما قدمه من دعم وتشجيع متواصل لكلية الهندسة وطلابها.

ولقد تمكن فريق الطلاب من الفوز بالمركز السادس في المسابقة من أصل 767 مشروعا مقدما من فرق طلابية بالجامعات المصرية والدولية.

وشارك الطلاب بمشروع تحت عنوان "تصميم توربينة غازية تعمل بالهيدروجين الأخضر"، تحت إشراف وتدريب الدكتور حامد رجاء الطحان رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية.

وقد تكون الفريق المشارك بالمسابقة من طلاب الفرقة الرابعة، وهم الطالب أحمد خالد رمضان الموجي، والطالب محمد عصام جمعة، والطالب أحمد السيد خير الدين، والطالب زياد حمدى عبدالله، والطالب نادر السيد رمضان.

وخلال اللقاء، عرض الطلاب أهمية مشروعهم والفائدة المرجوة من تطبيقه، وأفادوا بوجود دعوة موجهة إليهم لزيارة أحد المنشآت الصناعية الكبرى، ثم قدم الطلاب شهادة فوزهم، وكذلك رسالة تقدير منهم لرئيس الجامعة.

وقد أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما حققه طلاب كلية الهندسة وخوضهم العديد من المسابقات، والتي تمثل الجامعة دوليا ومحليًا، مشيدًا بروح العمل الجماعي التي ظهرت في الفرق الفائزة، متمنيًا أن تسود روح الفريق بين الطلاب والأجيال القادمة، كما قدم لهم الشكر على الكلمات التي وجهوها له بكل ما تحمله من معان نبيلة.

وبهذه المناسبة تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين، والدكتور حمدى أحمد الغندور عميد كلية الهندسة والدكتور حامد رجاء الطحان المشرف على الفريق ورئيس قسم القوى الميكانيكية، ويتمنى لهم جميعًا مزيدًا من التفوق والنجاح.

جدير بالذكر أنه تمت التصفيات على ثلاث مراحل، حيث تنافس فى المرحلة الأولى 767 مشروعا من مختلف الجامعات والمدارس، وتمت التصفية ليكمل المرحلة الثانية 422 مشروعا، ليتم الانتقال للمرحلة النهائية لتكون المنافسة بين 130 مشروعا.