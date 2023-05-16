الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. جنايات القاهرة تستأنف محاكمة شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبى بحلوان

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الاربعاء، محاكمة شخصين؛ بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات "محلية ، أجنبية".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

 

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