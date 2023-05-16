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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

جابر طايع يقترح استغلال مساجد آل البيت في الترويج السياحي

الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع

اقترح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في الأوقاف سابقًا، استغلال مساجد آل البيت في الترويج السياحي بشكل منظم وكبير أكثر مما عليه في الوقت الحالي.

وقال خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: بحكم عملي تأتينا طلبات لزيارة مساجد آل البيت مثل الحسين والسيدة زينب، ويكونوا أفرادًا من خارج مصر ولكن عددهم كبير جدًا.

وأضاف: علينا أن ننظمها سياحة دينية في مجموعات كبيرة وليس أفراد، وتتبناها شركات السياحة بشكل منظم.. وأن يكون هناك ممشى بين مساجد آل البيت وعدم مرور السيارات حرصًا على الأثر ومعرفة معالمه بشكل أكبر، حتى تدر عملة صعبة لمصر.

وتابع: لدينا مساجد كثيرة لآل البيت والجميع يحبها ويفضل زيارتها من دول العالم كافة.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

الشيخ جابر طايع القطاع الديني الترويج السياحي مساجد آل البيت سياحة دينية

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