الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. رضا شكرى: توافق على مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية وغير المنتظمة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت رضا شكري، رئيس مؤسسة الشهاب لتنمية المجتمع، إن وجود قواعد واضحة للبيانات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والمستفيدين منها أصبح ضروريًا، موضحة أنها تساعد فى وصول هذه البرامج لمستحقيها.

وشددت خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني، على ضرورة وجود تشريع ينظم عمل العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن العمالة المنزلية السبب فى زيادة أعداد المسجلين على معاش الضمان الاجتماعي.

وتابعت: تنظيم العمالة غير المنتظمة ومراجعة البيانات الخاصة بهم، يسهم فى تقليل عدد المواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المبالغ المالي وإعطائه لمن يستحق بما يسهم فى خفض معدلات الفقر، خاصة مع إتاحة فرص تعليمية لهم.

وأضافت: برامج الحماية الاجتماعية مسكن ونحن نحتاج لتطوير خطط استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر، فضلًا عن عمل بروتوكولات تعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي بما يسهم فى رفع حد الحماية الاجتماعية.

وأيد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة العدالة الاجتماعية، المقترح بضرورة وجود تقنين تشريعي ينظم عمل العمالة المنزلية وغير المنتظمة.

وكانت انطلقت الفترة الثانية للجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، و"برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية، و"وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله" - لجنة السياحة.

رضا شكري مؤسسة الشهاب الحماية الاجتماعية المحور الاقتصادي لعمالة غير المنتظمة

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