الجنايات تعاقب متهمًا بالتعدى على طفل فى بنها بالسجن 15 سنة

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة متهم بالتعدى على طفل في مركز بنها بنطاق محافظة القليوبية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبدالجواد.

وكشف أمر الإحالة في القضية عن أن المتهم الذي يقيم بدائرة مركز بنها، بأنه تعدى على المجني عليه الطفل "أ أ ب"، الذي لم يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية، مستغلاً حداثة سنه، حال كونه من المتولين ملاحظته ومن له السلطة عليه، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أوضح أن المتهم عرض طفلا وهو المجني عليه سالف الذكر للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقه وصحته للخطر، مرتكبا الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.